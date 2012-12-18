Контент-менеджер

Наша компания ищет коммуникабельного контент-менеджера для управления веб-каталогами.

Необходимо будет обновлять информацию, общаться с пользователями и партнерами по Email и телефону, планировать мероприятия по привлечению пользователей.

Тематика: домашние животные, автошколы, туристические фирмы.

Требования:

Грамотная речь, коммуникабельность

Самоорганизация, вежливость

Знание ПК и программ MS Word/MS Excel

Желательно знание HTML и базовые знания веб-верстки

Начальные навыки Adobe Photoshop

Наличие высокоскоростного интернета

Условия работы:

Свободный график работы

Желательное время работы с 10 до 17

Работа удаленная, на дому

В день необходимо уделять минимум 7 часов

Обязанности:

Поиск в Интернете и обновление информации в каталогах на сайтах

Обзвон и интервьюирование клиентов по анкетам

Общение с пользователями, партнерами и клиентами

Публикация статей, новостей на разную тематику

Телефон предоставляется компанией, необходимо иметь только микрофон и наушники.

Предпочтение отдается девушкам.

Испытательный срок - 1 мес, зп - 2000 грн в месяц. На время испытательного срока зарплата не урезается.