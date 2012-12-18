Требуется наполнение сайта объявлениями с созданием новых e-mail для этих объявлений.
Контент-менеджер
Наша компания ищет коммуникабельного контент-менеджера для управления веб-каталогами.
Необходимо будет обновлять информацию, общаться с пользователями и партнерами по Email и телефону, планировать мероприятия по привлечению пользователей.
Тематика: домашние животные, автошколы, туристические фирмы.
Требования:
Грамотная речь, коммуникабельность
Самоорганизация, вежливость
Знание ПК и программ MS Word/MS Excel
Желательно знание HTML и базовые знания веб-верстки
Начальные навыки Adobe Photoshop
Наличие высокоскоростного интернета
Условия работы:
Свободный график работы
Желательное время работы с 10 до 17
Работа удаленная, на дому
В день необходимо уделять минимум 7 часов
Обязанности:
Поиск в Интернете и обновление информации в каталогах на сайтах
Обзвон и интервьюирование клиентов по анкетам
Общение с пользователями, партнерами и клиентами
Публикация статей, новостей на разную тематику
Телефон предоставляется компанией, необходимо иметь только микрофон и наушники.
Предпочтение отдается девушкам.
Испытательный срок - 1 мес, зп - 2000 грн в месяц. На время испытательного срока зарплата не урезается.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать аккаунт (почту и логин делать любой) на http://mmgp.ru и написать с него 31 пост (но так, чтоб не было флуда и не забанили). Пишите свои сроки и ценуНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день Нужен человек готовый поработать на выходных и перенести информацию со старого сайта на новый. Требование - 100% совпадение. Подробности в ЛСНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется помощница для ведения группы в Контакте (уже существующий интернет-магазин одежды http://vk.com/city_swallow) и одноклассниках Требуется: - Загружать готовые фотографии - Подписывать описания с мерками и ценами ВСЕ. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интернет магазин ищет контент менеджера, с хорошими навыками HTML и базовыми знаниями SQL. Требуется обновление информации и наполнение магазина в режиме онлайн, удаленная работа. Оплата ежемесячно 12 000 р. загруженность ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Необходим человек, который разместит объявления с ссылкой на сайт и контактами на тематических форумах. Темы форумов: миграция в РФ, работа в РФ для иностранцев, семейный юрист, бизнес-тренинги, медиация. На каждую из ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
сайт компании (агенство организации мероприятий) задачи: 1. Обновление новостной ленты -2-4 материала в месяц (обзорные, рекламные статьи, объем -2-3 листа А4) 2. Обновление галлереи - 1 раз в месяц 3. ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно переделать информационную структуру и наполнение сайта (jompotal.ru), сделав из него продающую цепочку – от первой страницы до страницы с предложением. Еще мне нужно сделать подогревающую рассылку по людям уже ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо с каждый день писать отзывы на сайт, тематика стоматология, в день нужно от 3 до 5 отзывов, свободной формы. Размер отзыва от 50 до 150 символов. Интересует стоимость месячного обслуживания. Если ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны 1-2 грамотных постера для наполнения форума. Оплата 3 WMR за сообщение. Если интересно, то за подробностями стучитесь в аську 385284520Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад