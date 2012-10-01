Наполнение интернет магазинов. Тематика: косметика

Необходимо наполнить товарами 6 интернет магазина по тематике "Косметика". Описания должны быть уникализированы. Каждое из описаний должно быть подогнано под объем в 1000 символов, без пробелов.

Магазин:

http://губная-помада.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 20 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://тушь-для-ресниц.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 20 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://крем-для-кожи.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 20 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://тени-для-век.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 20 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://сыворотка-для-кожи.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 20 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://сыворотка-для-лица.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 20 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://губная-помада.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 20 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

В приложении есть образец карточки товара.

На каждый магазин установлена база демонстрационных товаров.

Исполнителю будут предоставлены заказчиком адреса доноров информации.

Для оценки ваших способностей и ориентации в вашем ценообразовании на ваши услуги, в заявке, прописывайте стоимость за добавление одного товара и количество товаров, которое вы сможете добавить в сутки.