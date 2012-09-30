Наполнение интернет магазинов. Тематика: avon

Необходимо наполнить товарами 7 интернет магазина по тематике "Косметика". Описания должны быть уникализированы. Каждое из описаний должно быть подогнано под объем в 500 символов, без пробелов.

Продукция линии Avon Sun:

http://avonsun.ru/

+ 5 обзоров по продукции данной линии.

+ 10 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Продукция линии Avon Planet Spa:

http://avonplanetspa.ru/

+ 5 обзоров по продукции данной линии.

+ 10 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Продукция линии Avon Clear Skin:

http://avonclearskin.ru/

+ 5 обзоров по продукции данной линии.

+ 10 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Продукция линии Avon Anew:

http://avonanew.ru/

+ 5 обзоров по продукции данной линии.

+ 10 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Продукция линии Avon Solutions:

http://avon-solutions.ru/

+ 5 обзоров по продукции данной линии.

+ 10 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Продукция линии Avon Naturals:

http://avon-naturals.ru/

+ 5 обзоров по продукции данной линии.

+ 10 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Продукция линии Avon Clinical:

http://anew-clinical.ru/

+ 5 обзоров по продукции данной линии.

+ 10 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

В приложении есть образец карточки товара.

На каждый магазин установлена база демонстрационных товаров.

Исполнителю будут предоставлены заказчиком адреса доноров информации.

Для оценки ваших способностей и ориентации в вашем ценообразовании на ваши услуги, в заявке, прописывайте стоимость за добавление одного товара и количество товаров, которое вы сможете добавить в сутки.