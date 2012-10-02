Наполнение музыкального сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок240 просмотров

Нужно наполнить сайт на вордпресе. Контент уже есть, нужно только аккуратно его скопипастить, вставить картинки, выставить дату и категорию. Новостей примерно 30.

WordPress
13 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Fabri
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Виктор качественно и оперативно выполнил задание, за что ему спасибо и положительный отзыв. Рекомендую!
Отличный заказчик. Задание четко и точно изложил. Оперативная оплата. Буду рад сотрудничать ещё. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Fabri
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад