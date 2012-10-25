Комментатор с экономическим уклоном

Нужен человек разберающиеся с экономической тематикой (образование не влияет)! Иначе мысль для комента не появится — так что сразу смотрите, если не ваше не пойдёт.

Задача: выбирать из ленты сайта самый рейтинговый материал + фото и постить с ярким коментарием ~250 символов в социальную сеть.

Работа по совместительству (будет интересна тем кто интересуется экономической и финансовой жизнью, у кого есть уже несколько групп или кто постоянно в сети), много времени не требует. Время на один пост занимает около: 3–5 минут, в день нужно 10–15.

800р. — за 100 постов. ~100–150$ в месяц