Рассылка писем с поиском обраток

Требуется рассылка писем по сайтам, список нужный есть (950 сайтов в нем). Нужно:

- Несколько почтовых ящиков создать для рассылки.

- Искать почту (в том числе и через whois) или форму обратной связи для отправки письма.

- Само письмо будет готово, только пару слов нужно менять.

Вот собственно и все, срок выполнения предположительно 2-3 дня, но указывайте свои реальные, чтобы не получилось что мы ждем в одно время, а вы сделаете в другое. Цены/сроки просьба оставлять в заявках.