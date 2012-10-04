Рассылка писем с поиском обраток

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Завершен7 заявок366 просмотров

Требуется рассылка писем по сайтам, список нужный есть (950 сайтов в нем). Нужно:

- Несколько почтовых ящиков создать для рассылки.

- Искать почту (в том числе и через whois) или форму обратной связи для отправки письма.

- Само письмо будет готово, только пару слов нужно менять.

Вот собственно и все, срок выполнения предположительно 2-3 дня, но указывайте свои реальные, чтобы не получилось что мы ждем в одно время, а вы сделаете в другое. Цены/сроки просьба оставлять в заявках.

13 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

Tina_83
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$45
4 дня
Получилось в целом разногласие из-за того, что исполнительница не бывает в асе, в то время как я ожидал ее там увидеть (впрочем это не обговаривалось дополнительно). Однако работа делалась и в итоге я погорячился, так что оставляю положительный отзыв)
Сотрудничеством с Максимом довольна, хотя, что касается средства связи, по ходу работы возникло недопонимание, которое в итоге удалось утрясти. За оплату труда отдельное спасибо. Рекомендую как хорошего и адекватного заказчика.
mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$25
3 дня
Выполнила работу в срок и даже раньше на один день, постоянно присутствовала в асе для связи, отличный и ответственный исполнитель)
Замечательный заказчик! Четко формирует задачу, всегда на связи, приятен в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tina_83
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад