Разместить 2 объявления на 34 досках

Задание заключается в том, что бы разместить 2 объявления на 34 (список см. ниже) досках бесплатных объявлений (каждое объявление размещается на всех досках, итого 68 постов).

Объявления должны пройти модерацию. Ждете когда объявления пройдут модерацию и скидываете список ссылок на все объявления (итого 68 ссылок). Я проверяю и оплачиваю.

Если объявление не прошло модерацию, исправляете текст под требование доски (в сообщение от модераторов придет причина отклонения) и отправляете на модерацию повторно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ №1

Заголовок: Огнезащитная обработка конструкций и материалов

Регион: г. Самара

Картинка (картинка прикрепляется на доску если она поддерживает такую функцию): https://dl.dropbox.com/u/30447268/rost/ognz-obrabotka.jpg

Телефон: (846) 231 24 88

Ссылка на сайт (если доска позволяет разместить): http://samararost.ru/

Текст:

Подберем состав. подготовим поверхность для обработки, проведем обработку, представим полный комплект документов для сдачи в ГПН.

Произведем сдачу объекта в органы пожарного надзора.

Выезд специалиста, консультации и составление сметы – бесплатно.

В сферу нашей компетенции входит:

1) Огнезащитная обработка древесины: Чердаки (обрешетка кровли), декоративные панели, срубовые дома, коттеджи, любые изделия из древесины...

2) Огнезащитная обработка металла: Нефтепроводы, листовой металл, несущие металлические конструкции в жилых и не жилых зданиях...

3) Огнезащита тканей: Занавесы, театральные декорации, спецодежда, напольные покрытия (курительных комнат, помещений оборудованных камином), ковролин...

4) Огнезащита воздуховодов и кабелей

5) Огнезащита стен зданий: Бетона, кирпичные, оштукатуренные...

Мы работаем с 1996 года, и за это время накопили значительный опыт по огнезащите материалов и конструкций.

Если Вам нужны рекомендации довольных клиентов мы готовы их предоставить!

Звоните прямо сейчас!

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ОБЪЯВЛЕНИЕ №2

Заголовок: Монтаж пожарной сигнализации в Самаре

Регион: г. Самара

Картинка (картинка прикрепляется на доску если она поддерживает такую функцию): https://dl.dropbox.com/u/30447268/rost/poj-sig.jpg

Телефон: (846) 231 24 88

Ссылка на сайт (если доска позволяет разместить): http://samararost.ru/

Текст:

Пожарная сигнализация и охранно-пожарная сигнализация: от установки и сдачи в органы пожарного надзора до ежемесячного обслуживания.

Произведем установку пожарной или охранно-пожарной сигнализации к Вам в офис, дом, склад, на производство...

В сферу нашей компетенции входит:

1) Проектирование и монтаж систем охранной и пожарной сигнализации

2) Пусконаладочные работы и ввод систем пожарной и охранной сигнализации в эксплуатацию

3) Сдача объекта в органы пожарного надзора

4) Обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и ремонтные работы

Мы работаем с 1996 года, и за это время накопили значительный опыт по установке и эксплуатации систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Если Вам нужны рекомендации довольных клиентов мы готовы их предоставить!

Звоните прямо сейчас!

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Список досок:

pulscen.ru

avito.ru

slando.ru

irr.ru

olx.ru

tiu.ru

212.ru

dorus.ru

baraholka.com.ru

24-on-line.ru

prodayslona.ru

mercatos.ru

6kontinentov.ru

world-page.ru

gazeta500.ru

bestru.ru

nashadoska.com

panura.ru

ruslist.ru

mylot.su

rarum.ru

doska.us

deall.ru

vdoske.ru

495ru.ru

pc01.ru

1000dosok.ru

ekspa.ru

vbo.ru

debett.ru

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bb.biznet.ru