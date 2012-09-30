В инет магазин http://www.show-technica.com.ua/ нужен контент менеджер,задача добавление товаров (описание,картинки,цена,параметры товара из описания итд).Более подробно в скайп planmeca1
Разместить 2 объявления на 34 досках
Задание заключается в том, что бы разместить 2 объявления на 34 (список см. ниже) досках бесплатных объявлений (каждое объявление размещается на всех досках, итого 68 постов).
Объявления должны пройти модерацию. Ждете когда объявления пройдут модерацию и скидываете список ссылок на все объявления (итого 68 ссылок). Я проверяю и оплачиваю.
Если объявление не прошло модерацию, исправляете текст под требование доски (в сообщение от модераторов придет причина отклонения) и отправляете на модерацию повторно.
ОБЪЯВЛЕНИЕ №1
Заголовок: Огнезащитная обработка конструкций и материалов
Регион: г. Самара
Картинка (картинка прикрепляется на доску если она поддерживает такую функцию): https://dl.dropbox.com/u/30447268/rost/ognz-obrabotka.jpg
Телефон: (846) 231 24 88
Ссылка на сайт (если доска позволяет разместить): http://samararost.ru/
Текст:
Подберем состав. подготовим поверхность для обработки, проведем обработку, представим полный комплект документов для сдачи в ГПН.
Произведем сдачу объекта в органы пожарного надзора.
Выезд специалиста, консультации и составление сметы – бесплатно.
В сферу нашей компетенции входит:
1) Огнезащитная обработка древесины: Чердаки (обрешетка кровли), декоративные панели, срубовые дома, коттеджи, любые изделия из древесины...
2) Огнезащитная обработка металла: Нефтепроводы, листовой металл, несущие металлические конструкции в жилых и не жилых зданиях...
3) Огнезащита тканей: Занавесы, театральные декорации, спецодежда, напольные покрытия (курительных комнат, помещений оборудованных камином), ковролин...
4) Огнезащита воздуховодов и кабелей
5) Огнезащита стен зданий: Бетона, кирпичные, оштукатуренные...
Мы работаем с 1996 года, и за это время накопили значительный опыт по огнезащите материалов и конструкций.
Если Вам нужны рекомендации довольных клиентов мы готовы их предоставить!
Звоните прямо сейчас!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ №2
Заголовок: Монтаж пожарной сигнализации в Самаре
Регион: г. Самара
Картинка (картинка прикрепляется на доску если она поддерживает такую функцию): https://dl.dropbox.com/u/30447268/rost/poj-sig.jpg
Телефон: (846) 231 24 88
Ссылка на сайт (если доска позволяет разместить): http://samararost.ru/
Текст:
Пожарная сигнализация и охранно-пожарная сигнализация: от установки и сдачи в органы пожарного надзора до ежемесячного обслуживания.
Произведем установку пожарной или охранно-пожарной сигнализации к Вам в офис, дом, склад, на производство...
В сферу нашей компетенции входит:
1) Проектирование и монтаж систем охранной и пожарной сигнализации
2) Пусконаладочные работы и ввод систем пожарной и охранной сигнализации в эксплуатацию
3) Сдача объекта в органы пожарного надзора
4) Обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и ремонтные работы
Мы работаем с 1996 года, и за это время накопили значительный опыт по установке и эксплуатации систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Если Вам нужны рекомендации довольных клиентов мы готовы их предоставить!
Звоните прямо сейчас!
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Список досок:
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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