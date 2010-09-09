Задание заключается в том, что бы разместить 2 объявления на 34 (список см. ниже) досках бесплатных объявлений (каждое объявление размещается на всех досках, итого 68 постов). Объявления должны пройти модерацию. Ждете когда объявления пройдут модерацию и ...