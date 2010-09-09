Заголовок: Разработка и создание сайта. Организация: ООО «ХотВеб» Регион: г. Самара Картинка (картинка прикрепляется на доску если она поддерживает такую функцию): https://www.dropbox.com/s/47irx1p7bv66z38/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.jpg Телефон: +7 (846) 972 39 00 Контактное лицо: Павел Ярославцев Ссылка на сайт (если доска позволяет разместить): http://hotwww.ru/ Текст: ...
Действие аккаунта приостановлено!
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Форма для регистрации новых клиентов на сайте хостинговой компании. JavaScript+PHP, 9 полей. Капча. Проверка занятости домена на лету: Когда поле домен теряет фокус, под полем отображается разный текст в зависимости от того занят домен или свободен. Все поля ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад