oofer

Алексей oofer

 
39 летРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Размещение объявления на досках

    $7

    Заголовок: Разработка и создание сайта. Организация: ООО «ХотВеб» Регион: г. Самара Картинка (картинка прикрепляется на доску если она поддерживает такую функцию): https://www.dropbox.com/s/47irx1p7bv66z38/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.jpg Телефон: +7 (846) 972 39 00 Контактное лицо: Павел Ярославцев Ссылка на сайт (если доска позволяет разместить): http://hotwww.ru/ Текст: ...

    Тексты для сайта
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить 2 объявления на 34 досках

    $7

    Задание заключается в том, что бы разместить 2 объявления на 34 (список см. ниже) досках бесплатных объявлений (каждое объявление размещается на всех досках, итого 68 постов). Объявления должны пройти модерацию. Ждете когда объявления пройдут модерацию и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Форма регистрации для Хостинга

    $10

    Форма для регистрации новых клиентов на сайте хостинговой компании. JavaScript+PHP, 9 полей. Капча. Проверка занятости домена на лету: Когда поле домен теряет фокус, под полем отображается разный текст в зависимости от того занят домен или свободен. Все поля ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад