Нужен человек разберающиеся с экономической тематикой (образование не влияет)! Иначе мысль для комента не появится — так что сразу смотрите, если не ваше не пойдёт. Задача: выбирать из ленты сайта ...
Публикация сообщений в соц. сетях
Добрый день!
У нас проходит конкурс. Есть интернет-ресурс посвещенный этому конкурсу. Основная цель – разрекламировать информацию о ресурсе и сам ресурс путём публикации сообщений в соц.сети вконтакте.
Основные задачи:
1) Публикация 180 сообщений в течении месяца с информацией о конкурсе в группах/публичных страницах.
2) Создать список 180 групп/страниц вконтакте, которые бы соответствовали критериям арт/мода/исскуство/молодеж/туризм(сша, майами).
Группы должны быть с посещаемостью от 5 тысяч человек.
Каждое размещение сообщения в соц. сети должно сопровождаться скриншотом!
Основные требования: знание соц сети вконтакте, понимание принципов работы сообществ, точность действий.
Пишите пожлуйста стоимость работы за месяц.
Заявки фрилансеров
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