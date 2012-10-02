Публикация сообщений в соц. сетях

Добрый день!

У нас проходит конкурс. Есть интернет-ресурс посвещенный этому конкурсу. Основная цель – разрекламировать информацию о ресурсе и сам ресурс путём публикации сообщений в соц.сети вконтакте.

Основные задачи:

1) Публикация 180 сообщений в течении месяца с информацией о конкурсе в группах/публичных страницах.

2) Создать список 180 групп/страниц вконтакте, которые бы соответствовали критериям арт/мода/исскуство/молодеж/туризм(сша, майами).

Группы должны быть с посещаемостью от 5 тысяч человек.

Каждое размещение сообщения в соц. сети должно сопровождаться скриншотом!

Основные требования: знание соц сети вконтакте, понимание принципов работы сообществ, точность действий.

Пишите пожлуйста стоимость работы за месяц.