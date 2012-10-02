Мониторинг форумов.

Нужно 2-3 человека, разбирающихся в IT (хостинг, домены, сервера), имеющие грамотный русский, ответственные. В обязанности будет входить – мониторинг 50 тематических форумов, ответы в определенных темах, отчетность в онлайн-таблице.

Работа постоянная, не привязанная ко времени. Человек нужен на долгосрочное сотрудничество! Не как подработка на 2-3 месяца. Работы много и она будет постоянно появляться.

Приступаем с сегодняшнего дня (напомню, в команду требуется несколько человек – рассмотрим все предложения).