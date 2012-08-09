AntonBelyaev

Необходимо добавить RSS ленту сайта в 100 RSS агрегаторов. Агрегаторы можно найти через простейшие запросы в поисковиках. Вся работа ориентировочно займет около 2 часов. Оплата 1$ за каждый агрегатор. Итого 100$ или рублевый эквивалент. Оплата ...