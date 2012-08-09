AntonBelyaev

Необходимо добавить RSS ленту сайта в 100 RSS агрегаторов. Агрегаторы можно найти через простейшие запросы в поисковиках. Вся работа ориентировочно займет около 2 часов. Оплата 1$ за каждый агрегатор. Итого 100$ или рублевый эквивалент. Оплата ...
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- $100Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Вакансия контент менеджера на постоянной основе для регулярной работы на forex форумах. Цель – общение среди трейдеров на тему торговли на валютном рынке forex. Каждое сообщение оплачивается. График работы полностью свободный, средняя занятость: 1-2 часа ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуются контент менеджеры на постоянной основе для общения на различных форекс форумах, с периодическим упоминанием компании-заказчика. Каждый пост оплачивается, оплата происходит ежемесячно не зависимо от степени выполнения плана. При выполнении плана средняя з.п. составляет 170$ ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад