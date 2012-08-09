AntonBelyaev

Беляев AntonBelyaev

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавить RSS-ленту сайта в RSS-агрегаторы

    $100

    Необходимо добавить RSS ленту сайта в 100 RSS агрегаторов. Агрегаторы можно найти через простейшие запросы в поисковиках. Вся работа ориентировочно займет около 2 часов. Оплата 1$ за каждый агрегатор. Итого 100$ или рублевый эквивалент. Оплата ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер для Forex форумов

    $500

    Вакансия контент менеджера на постоянной основе для регулярной работы на forex форумах. Цель – общение среди трейдеров на тему торговли на валютном рынке forex. Каждое сообщение оплачивается. График работы полностью свободный, средняя занятость: 1-2 часа ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется контент-менеджер для общения на форумах

    $250

    Требуются контент менеджеры на постоянной основе для общения на различных форекс форумах, с периодическим упоминанием компании-заказчика. Каждый пост оплачивается, оплата происходит ежемесячно не зависимо от степени выполнения плана. При выполнении плана средняя з.п. составляет 170$ ...

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад