Набор научной статьи

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Закрыт13 заявок262 просмотра

Требуется набрать научную статью со сканированной рукописи по требованиям редакции. Есть рисунки и формулы. Требуемый формат ms word 97, формулы в microsoft equation. Примерный объем 7 полных страниц вордовского текста.

13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров