Установить шаблон на Joomla 2.5 и оформить катег.

Интернет-магазиныЗавершен5 заявок148 просмотров
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Требуется человек для установки CMS Joomla 2.5 на хостинг, установки и коррекции шаблона, а также разбивки его на разделы, создания новых пустых страниц.

Возможно, нужно будет добавить несколько простых модулей, таких как форма заказа/обратная связь и т.п, чтобы заявки отправлялись на почтовый ящик.

Я предоставляю схематический макет, как должен выглядеть сайт (разделы (названия), расположение модулей и т.д)

Название сайта – онлайн-школа иностранных языков.

Удобнее загрузить шаблон с квикстартом или что-то подобное, а потом просто изменять названия разделов/страниц и создавать новые.

Заполнить нужно будет только "встроенную информацию", такую, как контакты и т.п Статьями и прочим контентом наполнять не нужно.

Опыт в SEO приветствуется и также рассматриваются предложения по раскрутке!

Указывайте примерный бюджет, не забывайте, что это не создание сайта "с нуля", а всего-лишь работа с "готовым материалом"

Joomla
12 лет назад
alexovc
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$150
8 дней
Владислав профессионал своего дела, четко выполняет работу и помогает правильно составить ТЗ. Проект выполнил точно в срок, соблюдая все нюансы с высокой точностью и вниманием к деталям. Побольше бы таких исполнителей. Рекомендую!
Великолепное сотрудничество! Алексей человек слова. Поставленная задача была четко сформулирована, вопросов возникало минимум. Решили все буквально сразу. Оплата сделана вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо.
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