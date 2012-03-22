Установить шаблон на Joomla 2.5 и оформить катег.

Требуется человек для установки CMS Joomla 2.5 на хостинг, установки и коррекции шаблона, а также разбивки его на разделы, создания новых пустых страниц.

Возможно, нужно будет добавить несколько простых модулей, таких как форма заказа/обратная связь и т.п, чтобы заявки отправлялись на почтовый ящик.

Я предоставляю схематический макет, как должен выглядеть сайт (разделы (названия), расположение модулей и т.д)

Название сайта – онлайн-школа иностранных языков.

Удобнее загрузить шаблон с квикстартом или что-то подобное, а потом просто изменять названия разделов/страниц и создавать новые.

Заполнить нужно будет только "встроенную информацию", такую, как контакты и т.п Статьями и прочим контентом наполнять не нужно.

Опыт в SEO приветствуется и также рассматриваются предложения по раскрутке!

Указывайте примерный бюджет, не забывайте, что это не создание сайта "с нуля", а всего-лишь работа с "готовым материалом"