Установить шаблон на Joomla 2.5 и оформить катег.

Необходимо создать несколько сайтов интернет магазинов на движке WebAsyst Shop-Script, за основу взять сайт pizhon.ru, дизайны сайтов предоставлю во вложении. Расширить и доработать функционал существующего магазина. Исправление багов верстки, а также функциональной части, на существующем сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для установки CMS Joomla 2.5 на хостинг, установки и коррекции шаблона, а также разбивки его на разделы, создания новых пустых страниц.
Возможно, нужно будет добавить несколько простых модулей, таких как форма заказа/обратная связь и т.п, чтобы заявки отправлялись на почтовый ящик.
Я предоставляю схематический макет, как должен выглядеть сайт (разделы (названия), расположение модулей и т.д)
Название сайта – онлайн-школа иностранных языков.
Удобнее загрузить шаблон с квикстартом или что-то подобное, а потом просто изменять названия разделов/страниц и создавать новые.
Заполнить нужно будет только "встроенную информацию", такую, как контакты и т.п Статьями и прочим контентом наполнять не нужно.
Опыт в SEO приветствуется и также рассматриваются предложения по раскрутке!
Указывайте примерный бюджет, не забывайте, что это не создание сайта "с нуля", а всего-лишь работа с "готовым материалом"
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