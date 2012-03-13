Простановка ссылок с ecommtools.com

Анализ юзабилити — оценка удобства использования функционала интернет-магазина. Выявление ошибок и проблем, с которыми могут столкнуться посетители. Поиск технических недостатков в работе интернет-магазина. Оценка эффективности поиска товара и удобства оформления покупки. Замечания по дизайну, структуре и оформлению элементов интернет-магазина. Рекомендации ...
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Необходимо проставить ссылки с лотов интернет магазина, созданных на ecommtools.com на страницы сайта (один лот - одна страница интернет магазина на сайте). Везде все максимально автоматизировано. Количество лотов - порядка 700 штук.
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