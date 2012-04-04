Требуется провести аудит интернет-магазина

Нужно готовый дизайн сверстать и разместить на SIMPLA CMS. Магазина косметики. Есть главная, страница каталога, страница товара и корзина (она же страница контента). По сроками нужно сделать максимально быстро, но без потерь в качестве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анализ юзабилити — оценка удобства использования функционала интернет-магазина.
Выявление ошибок и проблем, с которыми могут столкнуться посетители.
Поиск технических недостатков в работе интернет-магазина.
Оценка эффективности поиска товара и удобства оформления покупки.
Замечания по дизайну, структуре и оформлению элементов интернет-магазина.
Рекомендации по улучшению качества интернет-магазина
Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества.
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