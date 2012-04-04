Требуется провести аудит интернет-магазина

Интернет-магазиныЗавершен8 заявок177 просмотров
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Анализ юзабилити — оценка удобства использования функционала интернет-магазина.

Выявление ошибок и проблем, с которыми могут столкнуться посетители.

Поиск технических недостатков в работе интернет-магазина.

Оценка эффективности поиска товара и удобства оформления покупки.

Замечания по дизайну, структуре и оформлению элементов интернет-магазина.

Рекомендации по улучшению качества интернет-магазина

Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества.

12 лет назад
hvostik2010
Петр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
adivlin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Работа сделана хорошо, человек вполне адекватный.
Сотрудничеством доволен. Деньги получил