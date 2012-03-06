Нужны скидки и другие мелочи в интернет-магазине

1. Надо сделать возможность предоставления разным клиентам разные скидки на разные категории каталога.

На сайте зарегистрировалось, например 10 покупателей. Я пяти из них хочу назначить скидку. Но не общую, типа 5% на весь каталог, а на разные категории каталога разную скидку. Например, На раздел «Один» скидку 2%, на раздел «Два» скидку 8%…

2. Левое меню сделать раскрывающимся, т.е. нажимаем на кнопку открываются ниже текстовые ссылки (подразделы)

3. Нажимаем на пункт подменю попадаем в статью с текстовой ссылкой на страницу товаров этой подкатегории. Т.е. идет текст, в нем в каком-то из мест ставлю ссылку на страницу с товарами этой подкатегории.

сайт: http://denis0.valuehost.ru