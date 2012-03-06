Интернет-магазин детских товаров.

Здравствуйте, нужно доработать простой скрипт интернет магазина - необходимо добавить возможность вводить несколько атрибутов для одного товара (размер, цена), и что бы товар с выбранными параметрами попадал в корзину. Исходники во вложении. Жду Ваших ...