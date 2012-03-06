Несколько доработок WebAsyst

Здравствуйте, нужно доработать простой скрипт интернет магазина - необходимо добавить возможность вводить несколько атрибутов для одного товара (размер, цена), и что бы товар с выбранными параметрами попадал в корзину. Исходники во вложении. Жду Ваших ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт установлен, необходимы доработки:
- Сделать фильтр товаров появляющийся в списках (AJAX)
- В карточке товара убрать либо изменить левую панель
- Сделать скрипт пригодным к штатному обновлению
- Кнопка "Жду отзыва" в карточке товара
- Кнопка "Уведомить о появлении" в карточке товара
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