Несколько доработок WebAsyst

$150
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Скрипт установлен, необходимы доработки:

- Сделать фильтр товаров появляющийся в списках (AJAX)

- В карточке товара убрать либо изменить левую панель

- Сделать скрипт пригодным к штатному обновлению

- Кнопка "Жду отзыва" в карточке товара

- Кнопка "Уведомить о появлении" в карточке товара

AjaxWebasystКарточки товаров
12 лет назад
mosquito2k
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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