Доработка ShopCMS

Стандарный модуль формирования прайс-листа не справляется с большим количеством товаров, поэтому нужно разбить прайс лист по основным категориям. Ну, например, при нажатии кнопки прайс лист клиент видит страницу с прайс листами по маркам списком ( прайс BMW, Honda и т.д.) открывает нужный и при необходимости скачивает.