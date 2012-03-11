Каталог товаров с корзиной под DLE

Здравствуйте, нужно доработать простой скрипт интернет магазина - необходимо добавить возможность вводить несколько атрибутов для одного товара (размер, цена), и что бы товар с выбранными параметрами попадал в корзину. Исходники во вложении. Жду Ваших ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к модулю:
- В каждой новости DLE будет кнопка "Купить", при нажатии которой товар (Название новости) будет перемещен в корзину.
- Возможность множественного выбора товара (тоесть нескольких разных товаров и их количества)
- Меню "Корзина", где будет таблица с выбраными товарами с возможностью редактирования количества или удаления товара
- В меню "Корзина" кнопка "Оформить заказ", по нажатию которой пользователь будет перемещен на форму заказа для введения своих персональных данных, которые будут отправлены на mail администратора для обработки заказа.
- После заполнения всех данных пользователю будет высвечено уведомление, что заказ принят в обработку и течении N-нного времени к нему позвонят на указанный номер для подтверждения заказа.
В итоге у нас получается Каталог товаров с корзиной + форма заказа.
Готов принять Ваши предложения относительно проекта.
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