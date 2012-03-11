Каталог товаров с корзиной под DLE

Требования к модулю:

- В каждой новости DLE будет кнопка "Купить", при нажатии которой товар (Название новости) будет перемещен в корзину.

- Возможность множественного выбора товара (тоесть нескольких разных товаров и их количества)

- Меню "Корзина", где будет таблица с выбраными товарами с возможностью редактирования количества или удаления товара

- В меню "Корзина" кнопка "Оформить заказ", по нажатию которой пользователь будет перемещен на форму заказа для введения своих персональных данных, которые будут отправлены на mail администратора для обработки заказа.

- После заполнения всех данных пользователю будет высвечено уведомление, что заказ принят в обработку и течении N-нного времени к нему позвонят на указанный номер для подтверждения заказа.

В итоге у нас получается Каталог товаров с корзиной + форма заказа.

Готов принять Ваши предложения относительно проекта.