Настроить варианты доставки в Virtuemart

Интернет магазин детских товаров, нужно простое решение ,с корзиной без оплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить несколько вариантов доставки в Virtuemart 1.1.7 а именно:
Забрать в магазине - Уточняйте у менеджера - (Бесплатно)
Курьерская доставка по Киеву - (30грн.) При условии покупки товара на сумму больше 300грн. - доставка бесплатная.
УкрПочта - Размер предоплаты составляет 100%
Служба доставки - Новая почта, Автолюкс, Гюнсел, Интайм - Размер предоплаты составляет 100%
Оплата за работу только по Приват 24
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