Настроить варианты доставки в Virtuemart

Нужно настроить несколько вариантов доставки в Virtuemart 1.1.7 а именно:

Забрать в магазине - Уточняйте у менеджера - (Бесплатно)

Курьерская доставка по Киеву - (30грн.) При условии покупки товара на сумму больше 300грн. - доставка бесплатная.

УкрПочта - Размер предоплаты составляет 100%

Служба доставки - Новая почта, Автолюкс, Гюнсел, Интайм - Размер предоплаты составляет 100%

Оплата за работу только по Приват 24