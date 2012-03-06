Доработка Интернет-магазина на движке Vam Shop

Интернет магазин детских товаров, нужно простое решение ,с корзиной без оплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима небольшая корректировка в Интернет магазине:
- Сделать больше размер картинок товаров
- Установить размеры одежды и обуви.
Желательно, поскорее.
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