Установка дизайна на SIPMLA CMS

$250
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Нужно готовый дизайн сверстать и разместить на SIMPLA CMS. Магазина косметики.

Есть главная, страница каталога, страница товара и корзина (она же страница контента).

По сроками нужно сделать максимально быстро, но без потерь в качестве.

12 лет назад
Saychik
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
Выбранный исполнитель
UnnameDzp
Слава 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$200
2 дня