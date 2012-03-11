Интернет-магазин/сайт-визитка производителя

Разработка качественного сайта интернет-магазина, являющегося, в то же время сайтом-визиткой компании-протзводителя.

Нужен сайт интернет-магазина/ оптового каталога для изделий из натуральной кожи и сопутствующих товаров (сумки, обувь, одежда, галантерея и т.д).

1) меню сайта должно быть максимально функционально, удобно и понятно как розничному по-купа-телю, для которого кроме оформления заказа через корзину или по телефону, должна быть предостав-лена возможность предоплачивать товар с помощью электронных платежных систем, так и оптови-ку/корпоративному заказчику).

2) Раздел с каталогом и странички с товарами должны быть сделаны так, чтобы можно было до-бав-лять/убирать /скрывать разделы, подразделы, странички товарных позиций без ограничения по количеству, в том числе пунктов описания и фотографий, фотографии будут сделаны с очень высоким раз-решением (пример: любая товарная позиция на сайте:

http://www.wrangler.com/store/WRG_WESTERN_STORE_US/en_US/style/13mwz.html

3) сайт должен содержать хорошо сделанный и опционально грамотный раздел для оптовиков (например, как раздел "Дилерам" на сайте www.lider-mebel.ru) и корпоративных заказчиков

Принципиальные моменты:

---отношения с разработчиками полностью заканчиваются, если я сочту это целесообразным, по-сле сдачи-приемки сайта.

--- дальнейшее обслуживание должно быть предельно простым, я должен иметь возможность, особенно на первоначальном этапе минимальной функциональности и форсированного добавления разделов каталога, позиций и фотографий изменять/добавлять/удалять информацию он-лайн, напри-мер, находясь с ноутбуком в аэропорте;

--- Сайт должен быть создан на базе общедоступных и известных систем управления сайтом (не должно быть привязки к производителю ОС, должна быть доступна существенная переработка сайта администрато-рами-дизайнерами, никак не связанными с разработчиком ОС). Например, Joomla, osCommerce.

--- Сайт должен начать функционировать с минимальным наполнение (даже просто как сайт-визитка/каталог с постепенным добавлением активных функций, доработкой оформления, графики и т.д.). Число этих функций должно быть потенциально неограниченным (в том числе с перспективной инте-грацией с каталогом E-bay) (не должно быть ситуации, когда в процессе развития сайта становится по-нятным, что добавление того или иного функционала (систем оплаты продукции, разделов каталога, увеличение числа позиций и т.д., необходимость интеграции с другими сайтами с другими продуктами в рамках одного брэнда и т.д.), что сайт нужно переделывать, менять ОС и т.д.).

Важно!!! Сайт должен начать функционировать с минимальной опциональностью и дорабатываться постепенно, необязательно изначальным исполнителем.

Юридическая информация:

1) По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не только работающее ПО, отвечающее требованиям Заказчика, но и исходники файлов, чтобы Заказчик имел возможность улучить и/или модифи-цировать ПО в дальнейшем.

2) Результат, полученный по завершению проекта, должен быть не худшего качества, чем образцы, представленные Заказчику в ходе проекта или тендера.

3) Заказчик имеет эксклюзивное и полное право на все ПО, тексты и другие результаты проекта.

4) В ходе работы над проектом Исполнитель не может использовать материалы, нарушающие авторские права третьей стороны (включая GPL, GNU и т.д.).

Жду предложений.

В предложения прошу:

--- предоставлять портфолио (если имеется) и ссылки на примеры чужих работ (если сделать по-добное Вы сможете сами), аналогичных тому, что нужно мне с указанием стоимости. Стоимость прошу указывать двойную: как есть, включая графику, и без графики, с использованием только шаблона;

--- сообщать использованную ОС и компоненты (также со стоимостью, если они платные)

--- сообщать, e-mail и, по-возможности, контактный телефон. Это ускорит и облегчит общение.

Остальное – в процессе общения.

С уважением, Антон. Контактный e-mail: [email protected]