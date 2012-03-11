Сделать заказ с оплатой на одной странице

$100
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Нужно сделать оформление заказа с максимально упрощенном варианте и добавить оплату через платежки имеющиеся в opencart (webmoney).

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12 лет назад
Saychik
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад