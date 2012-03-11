Интернет-магазин под ключ

Требуется создать копию существующего, собственного интернет-магазина. http://www.electrosite.ru

Если магазин будет создан успешно, то необходимо будет создать еще несколько аналогов.

Т.к. сущ. Интернет-магазин создан на достаточно старой платформе, необходимо оценить затраты на:

1. Создание магазина на сущ. платформе (клонирование), установка переделка дизайна. Функционал остается прежний. Перенос всех товаров.

2. Создание магазина на новой платформе. Например, Joomla. Установка переделка дизайна. Перенос всех товаров и реализация (по возможности) всего функционала. Перенос тегов обязателен.

Т.к. сайтов в итоге будет несколько, но с одинаковыми товарами, необходимо предложить реализацию синхронизации баз в части цен, наименований и пр. или единый интерфейс управление контентом.

Требуется креативный подход!