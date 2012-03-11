Интернет-магазин под ключ

Нужно готовый дизайн сверстать и разместить на SIMPLA CMS. Магазина косметики. Есть главная, страница каталога, страница товара и корзина (она же страница контента). По сроками нужно сделать максимально быстро, но без потерь в качестве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать копию существующего, собственного интернет-магазина. http://www.electrosite.ru
Если магазин будет создан успешно, то необходимо будет создать еще несколько аналогов.
Т.к. сущ. Интернет-магазин создан на достаточно старой платформе, необходимо оценить затраты на:
1. Создание магазина на сущ. платформе (клонирование), установка переделка дизайна. Функционал остается прежний. Перенос всех товаров.
2. Создание магазина на новой платформе. Например, Joomla. Установка переделка дизайна. Перенос всех товаров и реализация (по возможности) всего функционала. Перенос тегов обязателен.
Т.к. сайтов в итоге будет несколько, но с одинаковыми товарами, необходимо предложить реализацию синхронизации баз в части цен, наименований и пр. или единый интерфейс управление контентом.
Требуется креативный подход!
- Похожие заказы
- $250Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Анализ юзабилити — оценка удобства использования функционала интернет-магазина. Выявление ошибок и проблем, с которыми могут столкнуться посетители. Поиск технических недостатков в работе интернет-магазина. Оценка эффективности поиска товара и удобства оформления покупки. Замечания по дизайну, структуре и оформлению элементов интернет-магазина. Рекомендации ...Завершен12 лет назад
Разработка качественного сайта интернет-магазина, являющегося, в то же время сайтом-визиткой компании-протзводителя. Нужен сайт интернет-магазина/ оптового каталога для изделий из натуральной кожи и сопутствующих товаров (сумки, обувь, одежда, галантерея и т.д). 1) меню сайта должно быть ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Заполнить базу данных CSV товаром с сайтов поставщиков более 1000 позицийИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Имеется база 1С Торговля и склад сайт на joomla+virtuemart Требуется настроить выгрузку товаров в сайт и в яндекс маркет. Так же рассмотрю варианты по смене движка сайта, если есть уже готовые наработки.Закрыт12 лет назад
- $100
Нужно сделать оформление заказа с максимально упрощенном варианте и добавить оплату через платежки имеющиеся в opencart (webmoney). СРОЧНО! Сайт в личной переписке.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно установить скрипты Robokassa и EMS почта для Magento Ссылка сайта в личной переписке. Сроки 2 дня. Оплата 50%/50%Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Сделать интернет-магазин, на вроде http://www.gruz-shina.ru/ Стоимость работы прошу указывать сразуИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно убрать некоторые поля в форме заказа в ocStore v1.5.1.3Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно настроить несколько вариантов доставки в Virtuemart 1.1.7 а именно: Забрать в магазине - Уточняйте у менеджера - (Бесплатно) Курьерская доставка по Киеву - (30грн.) При условии покупки товара на сумму больше 300грн. - доставка бесплатная. УкрПочта - ...Завершен12 лет назад