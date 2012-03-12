Поставить RBK-money на сайт

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки96 просмотров
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Заключен договор с RBK-money, есть инструкция и готовый HTML-код, который нужно настроить и поставить на сайт www.rusmpak.com

12 лет назад
KlimenkoUlia
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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