Нужно готовый дизайн сверстать и разместить на SIMPLA CMS. Магазина косметики. Есть главная, страница каталога, страница товара и корзина (она же страница контента). По сроками нужно сделать максимально быстро, но без потерь в качестве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен шаблонный магазин с возможностью оплаты на сайте paypal и кредитками.
Сайт для американцев.
По шаблону – товары все будут на главной страничке (около 20 шт), то есть никаких подкатегорий, поисков и т.д. – максимально простой
В шапке магазина только нужен слайдер
Бюджет 50$
От вас требуется движок с приятным шаблоном и встроенными оплатами + немного его настроить.
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