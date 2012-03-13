Импорт товаров в интернет магазин на Virtuemart

Есть почти пустой магазин на Joomla 1.5 + Virtuemart, есть основной поставщик, который ежедневно выкладывает на своем сайте прайс-лист в xml и csv формате. Прайс-лист содержит около 10000 позиций.

прайс-лист отображает:

Артикул

Наименование

Категорию и подкатегорию товара

Цену товара

Наличие на складе (+/-)

Наименование производителя

Глобальная цель:

Нужно сделать автоматический импорт товаров с сайта поставщика в virtuemart (ежедневно по графику).

Т.е.:

- должна поддерживаться идентичность в ассортименте поставщика – новые товары, которые появляются в прайс-листе поставщика – должны появляться и на нашем сайте

- соответственно ежедневно должна обновляться цена товара, т.к. продавать мы будем по своей цене, то необходимо, чтобы производилась общая наценка на весь прайс-лист, скажем 7% и чтобы её можно было менять.

- также наличие или отсутствие товара должно ежедневно обновляться.

- должна иметься возможность вручную исключить некоторые категории товаров, чтобы они не отображались вообще и не импортировались при каждом последующем обновлении.

Можно сделать это с помощью модуля csvimproved – если нужно – готов приобрести лицензию на него.

В ручном режиме – обновление уже работает, но требует хорошей доработки.

Готов обсуждать цену и варианты реализации проекта.