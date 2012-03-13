Импорт товаров в интернет магазин на Virtuemart

Необходимо создать несколько сайтов интернет магазинов на движке WebAsyst Shop-Script, за основу взять сайт pizhon.ru, дизайны сайтов предоставлю во вложении. Расширить и доработать функционал существующего магазина. Исправление багов верстки, а также функциональной части, на существующем сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть почти пустой магазин на Joomla 1.5 + Virtuemart, есть основной поставщик, который ежедневно выкладывает на своем сайте прайс-лист в xml и csv формате. Прайс-лист содержит около 10000 позиций.
прайс-лист отображает:
Артикул
Наименование
Категорию и подкатегорию товара
Цену товара
Наличие на складе (+/-)
Наименование производителя
Глобальная цель:
Нужно сделать автоматический импорт товаров с сайта поставщика в virtuemart (ежедневно по графику).
Т.е.:
- должна поддерживаться идентичность в ассортименте поставщика – новые товары, которые появляются в прайс-листе поставщика – должны появляться и на нашем сайте
- соответственно ежедневно должна обновляться цена товара, т.к. продавать мы будем по своей цене, то необходимо, чтобы производилась общая наценка на весь прайс-лист, скажем 7% и чтобы её можно было менять.
- также наличие или отсутствие товара должно ежедневно обновляться.
- должна иметься возможность вручную исключить некоторые категории товаров, чтобы они не отображались вообще и не импортировались при каждом последующем обновлении.
Можно сделать это с помощью модуля csvimproved – если нужно – готов приобрести лицензию на него.
В ручном режиме – обновление уже работает, но требует хорошей доработки.
Готов обсуждать цену и варианты реализации проекта.
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