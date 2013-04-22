Решение нелинейных уравнений различными методами

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Закрыт4 заявки282 просмотра

Программа должна решать нелинейные уравнения следующими методами:

Метод хорд

Метод половинного деления

Метод перебора

Решение только нелинейных уравнений.

Немного опираться на данную литературу http://www.toehelp.ru/theory/informat/lecture12.html

Интерфейс

Ввод уравнения с последующим выбором метода далее подробное решение.

Программа не должна быть сложно написана (примерно для студента 1-2 курса)

Так же должна быть прокомментирована.

Среда программирования: Visual studio

Язык: С++

HTML
12 лет назад
aktniopnikx
Валентин 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dartwader
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$15
5 дней

Заявки фрилансеров

dartwader
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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