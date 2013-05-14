Макрос или программа по изменению формата данных

Нужно написать макрос в экселе. В нем описаны товары, которые продаются в моем магазине-аукционе. Имеется файл экселя специфичной формата данных и картинки, которые описаны в файле. Эти данные я загружал на сайт магазина. Я поменял CMS сайта. Он имеет другой формат импорта товаров на сайт. Нужно сделать макрос или программку, которая бы меняла МОЙ нынешний формат файла с данными в формат НЫНЕШНЕГО сайта