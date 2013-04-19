Программа под Win для службы такси

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок270 просмотров

Требуется разработать программу - упрощенный аналог Infinity для работы такси. Установка на сервер фирмы. Отслеживание GPS, карточка клиента, рассчет расстояний, ведение отчетов, прием звонков с голосового портала и прочее. Подробное ТЗ по запросу. Бюджет оговаривается. Ориентировочно от 2000 до 3500 долл

12 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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