Java-разработчик (ПО для управления своей жизнью)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок387 просмотров

Приглашаем Java разработчика в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи:

- Разработка функционала веб-приложения и прототипов;

- Создание unit-тестов, обеспечивающих высокое покрытие кода и качество системы;

- Поддержание актуальности технической документации на реализованные части системы;

- Помощь в организации технической инфраструктуры (в т.ч. для автоматизации тестирования, непрерывной интеграции);

- Поддержание Agile-процесса разработки (регулярные итерации, статус-митинги, ревью, ретроспективы).

На наш взгляд, такой Java разработчик:

- Имеет в портфолио выведенные на рынок коммерческие веб-приложения;

- Имеет опыт программирования на Java от 1 года (Java Core, Servlets, JDBC);

- Знает Spring Framework (Core/Security), Apache Wicket, Log4J и имеет опыт работы с ними от 1 года;

- Имеет опыт работы с Apache Tomcat, Maven, Eclipse или IntelliJ IDEA;

- Умеет писать понятный код, сопровождая его модульными тестами с помощью JUnit;

- Обладает базовыми знаниями HTML, JavaScript и CSS;

- Понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;

- Умеет аргументировать свой выбор решения, готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.

Было бы идеально, если:

- Вы хорошо знаете JavaScript и jQuery;

- Вы знаете SQL и особенности MySQL;

- Вы имеете опыт автоматизации функционального тестирования, в т.ч. с помощью Selenium WebDriver;

- У вас есть опыт работы с анализаторами кода (Sonar, FindBugs);

- У вас есть опыт создания диаграмм UML, вы понимаете назначение различных типов диаграмм и даже готовы создавать их сами;

- Вы понимаете суть гибких методологий разработки и хотите работать в соответствии с их принципами;

- У вас хороший уровень английского языка (бытовой и технический), и вы готовы работать в международной команде;

- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью;

- Вы неудовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание создать его.

Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:

- Полностью удаленную работу со свободным графиком;

- Возможность уделять нашему проекту от 30 до 50 часов в месяц (в зависимости от этапа);

- Регулярные частые коммуникации по скайпу (несколько раз в неделю в оговоренное время);

- Оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ;

- В будущем участие в гибком процессе разработки с использованием ALM-системы и ежедневными статус-митингами.

В ответе укажите, для чего вы хотели бы участвовать в проекте.

ApacheCSSHTMLJavaJavaScriptjQueryMySQLSeleniumSQL
11 лет назад
bolan
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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