Программа должна решать нелинейные уравнения следующими методами: Метод хорд Метод половинного деления Метод перебора Решение только нелинейных уравнений. Немного опираться на данную литературу http://www.toehelp.ru/theory/informat/lecture12.html Интерфейс ...
Java-разработчик (ПО для управления своей жизнью)
Приглашаем Java разработчика в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи:
- Разработка функционала веб-приложения и прототипов;
- Создание unit-тестов, обеспечивающих высокое покрытие кода и качество системы;
- Поддержание актуальности технической документации на реализованные части системы;
- Помощь в организации технической инфраструктуры (в т.ч. для автоматизации тестирования, непрерывной интеграции);
- Поддержание Agile-процесса разработки (регулярные итерации, статус-митинги, ревью, ретроспективы).
На наш взгляд, такой Java разработчик:
- Имеет в портфолио выведенные на рынок коммерческие веб-приложения;
- Имеет опыт программирования на Java от 1 года (Java Core, Servlets, JDBC);
- Знает Spring Framework (Core/Security), Apache Wicket, Log4J и имеет опыт работы с ними от 1 года;
- Имеет опыт работы с Apache Tomcat, Maven, Eclipse или IntelliJ IDEA;
- Умеет писать понятный код, сопровождая его модульными тестами с помощью JUnit;
- Обладает базовыми знаниями HTML, JavaScript и CSS;
- Понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;
- Умеет аргументировать свой выбор решения, готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.
Было бы идеально, если:
- Вы хорошо знаете JavaScript и jQuery;
- Вы знаете SQL и особенности MySQL;
- Вы имеете опыт автоматизации функционального тестирования, в т.ч. с помощью Selenium WebDriver;
- У вас есть опыт работы с анализаторами кода (Sonar, FindBugs);
- У вас есть опыт создания диаграмм UML, вы понимаете назначение различных типов диаграмм и даже готовы создавать их сами;
- Вы понимаете суть гибких методологий разработки и хотите работать в соответствии с их принципами;
- У вас хороший уровень английского языка (бытовой и технический), и вы готовы работать в международной команде;
- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью;
- Вы неудовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание создать его.
Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:
- Полностью удаленную работу со свободным графиком;
- Возможность уделять нашему проекту от 30 до 50 часов в месяц (в зависимости от этапа);
- Регулярные частые коммуникации по скайпу (несколько раз в неделю в оговоренное время);
- Оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ;
- В будущем участие в гибком процессе разработки с использованием ALM-системы и ежедневными статус-митингами.
В ответе укажите, для чего вы хотели бы участвовать в проекте.
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