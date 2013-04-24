С# .net4 – переключение региона в YandexMarket

Нужно сделать функцию, которая переключает регион на заданный с помощью HttpWebRequest. На выходе функция должна отдавать результирующие Cookie (формат обсудим). Таким образом при последующих загрузках страниц маркета (с этими Cookie) регион должен быть новый (заданный ранее).

С вас исходники функции. Оплата 15$ после демонстрации функционала по teamviwer или скайп экрану