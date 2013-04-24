Приглашаем Java разработчика в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи: - Разработка функционала веб-приложения и прототипов; - Создание unit-тестов, обеспечивающих высокое покрытие кода ...
С# .net4 – переключение региона в YandexMarket
Нужно сделать функцию, которая переключает регион на заданный с помощью HttpWebRequest. На выходе функция должна отдавать результирующие Cookie (формат обсудим). Таким образом при последующих загрузках страниц маркета (с этими Cookie) регион должен быть новый (заданный ранее).
С вас исходники функции. Оплата 15$ после демонстрации функционала по teamviwer или скайп экрану
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