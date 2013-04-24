Специалисты Python, QT, PyQt

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Закрытнет заявок398 просмотров

На данный момент занимаемся поиском квалифицированных специалистов в проектную команду.

Искомые знания и опыт: Python, QT, PyQt.

Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества):

- техническая поддержка информационно-аналитической системы обработки определенных сведений;

- доработка отдельных модулей, системы;

- возобновление работоспособности системы в случае ее аварийного отказа;

- поддержка сервера автоматического обновления;

- консультирование пользователей системы;

- выполнение установок и обновлений;

- актуализация баз данных;

- администрирование справочников и прочее.

Проект долгосрочный – до конца 2013 года.

В ответе по данной вакансии прошу обязательно указывать:

- компетенции;

- формат занятости, в частности, когда находитесь на связи, сколько можете уделять времени проекту;

- пожелания по оплате (почасовая ставка).

Python
12 лет назад
alexeei
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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