На входе в программу будет подаваться: Текстовый документ .doc, .pdf, .rtf или любой другой поддерживающий оформление и вставку картинок. На выходе из программы должен получиться: Защищенный .exe файл, который отображает ...
Доработать простейший макрос на VBA для Solidworks
Необходимо Доработать макрос на VBA для Solidworks
значения в инпут боксах должны меняться местами
например значения длины встает на место значения высоты и обратно, то есть они должны меняться между собой при нажатии на кнопку.
скриншот прилагается
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