Доработать простейший макрос на VBA для Solidworks

$10
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Завершен1 заявка168 просмотров

Необходимо Доработать макрос на VBA для Solidworks

значения в инпут боксах должны меняться местами

например значения длины встает на место значения высоты и обратно, то есть они должны меняться между собой при нажатии на кнопку.

скриншот прилагается

SolidWorksVBA
12 лет назад
Timsan
Тимур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ViktorVal
Виктор 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Большое Спасибо! Сделал все быстро и четко! Всем советую!
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Заявки фрилансеров

ViktorVal
Виктор 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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