Внести изменения в готовую программу (скринсейвер)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка150 просмотров

Есть готовый собранный нами скринсейвер

необходимо:

- сменить некоторые элементы (появляющиеся лого)

- сделать валидным для windows 7

скринсейвер во вложении

12 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Java-разработчик (ПО для управления своей жизнью)

    Приглашаем Java разработчика в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи: - Разработка функционала веб-приложения и прототипов; - Создание unit-тестов, обеспечивающих высокое покрытие кода ...

    ApacheCSSHTMLJavaJavaScript
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна программа для ВКонтакте, работа с группами

    $400

    Нужна программа для ВКонтакте, сочетающий в себе несколько функций. Основные задачи: - назначение администратором по списку участников с помощью аккаунта-создателя - публикация сообщений в группы из других групп (заданное количество) ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • С# .net4 – переключение региона в YandexMarket

    $15

    Нужно сделать функцию, которая переключает регион на заданный с помощью HttpWebRequest. На выходе функция должна отдавать результирующие Cookie (формат обсудим). Таким образом при последующих загрузках страниц маркета (с этими Cookie) регион должен быть новый (заданный ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист С++ со знанием QT

    Задача: необходимо сделать возможность устанавливать вручную кодировку для страницы в QWebView. Т.е. чтобы пользователь программы мог вручную (например, из выпадающего меню) задать кодировку и страница бы загрузилась в этой кодировке. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалисты Python, QT, PyQt

    На данный момент занимаемся поиском квалифицированных специалистов в проектную команду. Искомые знания и опыт: Python, QT, PyQt. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества): - техническая ...

    Python
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рандомизатор изображений

    $500

    Здравствуйте. Требуется на высочайшем уровне написать рандомизатор изображений. Языки программирования: Delphi либо C++. Программа должна работать стабильно, быстро, и самое главное КОРРЕКТНО, без каких либо сбоев. Краткое описание ...

    Delphi
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать генератор ключей

    $12

    Программа генерирует определенный ключ на основе данных железа. Когда отсылаешь этот ключ, присылают файл весом в 400 байт. Который необходимо поместить в директорию программы. Тогда программа считается зарегистрированной. Необходимо создать генератор ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реализация методов наименьших квадратов

    Собственно вся суть в названии Необходимо написать программу реализации методов наименьших квадратов Интерфейс В начале программы задаются параметры, после чего выполняется решение Должен подробно описываться ход решения метода. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад