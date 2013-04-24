Внести изменения в готовую программу (скринсейвер)

Задача: необходимо сделать возможность устанавливать вручную кодировку для страницы в QWebView. Т.е. чтобы пользователь программы мог вручную (например, из выпадающего меню) задать кодировку и страница бы загрузилась в этой кодировке. Возможно долгосрочное сотрудничество.