Программа обработки текстовых док-ов через БД

Программа должна открывать текстовые файлы в форматах .txt, .rtf, .doc, .docx. Также, программа работает с БД MS Access (возможно, MySQL), создавая в ней таблицы данных, определяемые пользователем. При открытии текстового файла можно указать, использовать ли одну из существующих таблиц или создать новую.

Содержимый в текстовом файле текст выводится на экран пользователю, при этом текст сверяется с указанной пользователем таблицей БД (если указана существующая). В случае нахождения в тексте содержимого, уже находящегося в таблице БД, это содержимое выделяется цветовой заливкой (по нажатию на которую выводится список связанных значений, которые можно менять и дополнять). Затем пользователь мышью выделяет дополнительные части текста, которые передается на хранение в БД (дописываются в конец таблицы), при этом производится проверка уникальности (данные в таблице не должны повторяться).

Затем пользователь вводит новые значения для выделенной части текста и эти значения также сохраняются в БД в связке с первоначальным текстом (как отношение один (первоначальный текст) ко многим (новый текст)).

Программа имеет кнопку "Обработать", по нажатию кнопки текст открытого файла обрабатывается - найденные в таблице исходные значения текста заменяются имеющимися в таблице новыми данными, связанными с этими значениями. Если новых данных несколько, то применяется одно по рандому.

После обработки новый текст можно сохранить в новый текстовый файл.

Программа имеет также функцию пакетной обработки файлов с использованием одной указанной таблицы - при этом пользователь выбирает каталог, в котором содержится ряд текстовых файлов и таблицу, затем эти файлы в многопоточном режиме обрабатываются (к тексту применяются изменения, как указано выше) и сохраняются под новыми именами.

Также, программа имеет функцию прямого отображения таблицы БД и ее редактирования пользователем (изменения, дополнения, удаления значений, привязанных к первоначальным данным).

Программа должна быть представлена как в скомпилированном виде, так и исходниками. Программа должна быть отлично документирована - комментарии желательно указывать практически для каждой строки, чтобы даже чайник мог разобраться.