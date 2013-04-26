Для изучения в процессе отладки c++ кода Tesseract требуется собрать см. заголовок "Tessnet2 source code and recompiling" по ссылке http://www.pixel-technology.com/freeware/tessnet2/ . Солюшен должен быть выполнен под VS 2008 Prof. Очевидно, что в солюшене должны присутствовать ...
Программа обработки текстовых док-ов через БД
Программа должна открывать текстовые файлы в форматах .txt, .rtf, .doc, .docx. Также, программа работает с БД MS Access (возможно, MySQL), создавая в ней таблицы данных, определяемые пользователем. При открытии текстового файла можно указать, использовать ли одну из существующих таблиц или создать новую.
Содержимый в текстовом файле текст выводится на экран пользователю, при этом текст сверяется с указанной пользователем таблицей БД (если указана существующая). В случае нахождения в тексте содержимого, уже находящегося в таблице БД, это содержимое выделяется цветовой заливкой (по нажатию на которую выводится список связанных значений, которые можно менять и дополнять). Затем пользователь мышью выделяет дополнительные части текста, которые передается на хранение в БД (дописываются в конец таблицы), при этом производится проверка уникальности (данные в таблице не должны повторяться).
Затем пользователь вводит новые значения для выделенной части текста и эти значения также сохраняются в БД в связке с первоначальным текстом (как отношение один (первоначальный текст) ко многим (новый текст)).
Программа имеет кнопку "Обработать", по нажатию кнопки текст открытого файла обрабатывается - найденные в таблице исходные значения текста заменяются имеющимися в таблице новыми данными, связанными с этими значениями. Если новых данных несколько, то применяется одно по рандому.
После обработки новый текст можно сохранить в новый текстовый файл.
Программа имеет также функцию пакетной обработки файлов с использованием одной указанной таблицы - при этом пользователь выбирает каталог, в котором содержится ряд текстовых файлов и таблицу, затем эти файлы в многопоточном режиме обрабатываются (к тексту применяются изменения, как указано выше) и сохраняются под новыми именами.
Также, программа имеет функцию прямого отображения таблицы БД и ее редактирования пользователем (изменения, дополнения, удаления значений, привязанных к первоначальным данным).
Программа должна быть представлена как в скомпилированном виде, так и исходниками. Программа должна быть отлично документирована - комментарии желательно указывать практически для каждой строки, чтобы даже чайник мог разобраться.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Необходимо Доработать макрос на VBA для Solidworks значения в инпут боксах должны меняться местами например значения длины встает на место значения высоты и обратно, то есть они должны меняться между собой при ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
На входе в программу будет подаваться: Текстовый документ .doc, .pdf, .rtf или любой другой поддерживающий оформление и вставку картинок. На выходе из программы должен получиться: Защищенный .exe файл, который отображает ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть готовый собранный нами скринсейвер необходимо: - сменить некоторые элементы (появляющиеся лого) - сделать валидным для windows 7 скринсейвер во вложенииЗакрыт12 лет назад
- $400
Нужна программа для ВКонтакте, сочетающий в себе несколько функций. Основные задачи: - назначение администратором по списку участников с помощью аккаунта-создателя - публикация сообщений в группы из других групп (заданное количество) ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Нужно сделать функцию, которая переключает регион на заданный с помощью HttpWebRequest. На выходе функция должна отдавать результирующие Cookie (формат обсудим). Таким образом при последующих загрузках страниц маркета (с этими Cookie) регион должен быть новый (заданный ...Закрыт12 лет назад
Задача: необходимо сделать возможность устанавливать вручную кодировку для страницы в QWebView. Т.е. чтобы пользователь программы мог вручную (например, из выпадающего меню) задать кодировку и страница бы загрузилась в этой кодировке. Возможно долгосрочное сотрудничество.Закрыт12 лет назад
На данный момент занимаемся поиском квалифицированных специалистов в проектную команду. Искомые знания и опыт: Python, QT, PyQt. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества): - техническая ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте. Требуется на высочайшем уровне написать рандомизатор изображений. Языки программирования: Delphi либо C++. Программа должна работать стабильно, быстро, и самое главное КОРРЕКТНО, без каких либо сбоев. Краткое описание ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $12
Программа генерирует определенный ключ на основе данных железа. Когда отсылаешь этот ключ, присылают файл весом в 400 байт. Который необходимо поместить в директорию программы. Тогда программа считается зарегистрированной. Необходимо создать генератор ...Закрыт12 лет назад