Написать программу на С++

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Закрыт8 заявок199 просмотров

нужно написать программу на С++ которая находит кротчайший путь коня на шахматной доске из точки А в точку В (это практический раздел), ну и в теоретическом разделе рассказать какие темы затронулись, какие функции, рекурсии, описание и т д

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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