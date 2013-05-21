Программа под WindowsXP: авторизация на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки263 просмотра

Приветствую Вас, уважаемые коллеги,

требуется программа под WindowsXP, написанная предположительно с использованием следующего инструментария:

- Delphi, библиотека Synapse для работы с запросами GET, POST

- плагин к FireFox Live Headers

Как это делается примерно описано здесь

http://www.webdelphi.ru/2009/12/avtorizaciya-na-sajte-posting-novostej-bloga/

http://www.codenet.ru/webmast/php/HTTP-POST.php

Результатом работы должна стать программа с исходниками.

Описываю очень конкретно и подробно, на деле все не так уж и сложно. Сделал бы сам, но времени нет, к тому же почему-бы не позволить желающему заработать и получить определенный ценный интересный опыт.

Программа должна либо:

а)быть все время запущена на компе и выполнять действия (описанные далее по тексту) по расписанию, которое указано в текстовом файле .csv (желательный вариант)

либо

б)запускаться из командной строки через планировщик задач Windows с параметрами (упрощенный нежелательный вариант, т.к мне придется настраивать планировщик задач).

Что программа должна делать:

1) запустить программу VPN-анонимайзер (предоставляется мной; меняет ip-адрес компа; запускается с параметрами из командной строки)

2) проверить, что ip-адрес изменился на нужный (либо с помощью http://internet.yandex.ru либо любым другим способом)

3) авторизоваться на сайте (конкретном, строго определенном, заранее известном), предположительно получив куку; логин, пароль - в том же текстовом файле .csv (структура файла приведена ниже)

4) проверить, что получен положительный ответ от сервера, т.е. авторизация удалась

5) зайти в личный кабинет, перейти по определенной ссылке (т.е. выполнить определенный http запрос)

6) проверить, что получен положительный ответ от сервера, т.е. этот запрос выполнен

7) осуществить выход из личного кабинета (деавторизоваться, чтобы в следующий раз можно было заходить под другим логином)

8) убить процесс VPN-анонимайзера

через час

9) перейти по ссылке на другом (строго определенном конкретном сайте) (запустить php-скрипт (т.е. выполнить http-запрос))

Формат текстового файла .csv с расписанием

- дата, время

- параметры, с которыми нужно запустить vpn анонимайзер

- ip для проверки

- логин

- пароль

- url http-запроса

- url http-запроса, который нужно запустить через полчаса

Все действия программы должны записываться в текстовый файл (лог).

Сроки не горят, но нужно указать ориентировочные.

Нужно указать ваше предложение по цене работы.

Заявки формата "обращайтесь, договоримся" без указания сроков и цены не рассматриваются.

Общение в процессе работы через

[email protected]

+7(926)847-03-93

можно по skype (по предварительной договоренности через личку, в skype постоянно не сижу)

либо я перезвоню Вам на городской телефон

DelphiPHP
12 лет назад
ttstudio
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$60
3 дня
С Сергеем мне просто повезло. Сами посудите: в пятницу понял, что для автоматизации рутинных действий мне нужна программа и примерно придумал, как она могла бы выглядеть. Разместил задачу на weblancer. В субботу уже получил первый вариант программы!!! В течение нескольких дней Сергей ее оперативно доработал и я уехал на несколько дней, спокойно переложив рутинные действия на программу. По возвращении окончательно отладили программу, сделали некоторые доработки. Сергей быстро отзывался и все оперативно выполнял. Чем и заслужил премию в размере +50% стоимости проекта. Желаю Сергею четких щедрых заказчиков, много интересной работы, большого заработка!! Всем нужно стремиться работать на уровне Сергея!
Четкое задание и быстрая оплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать программу на С++

    нужно написать программу на С++ которая находит кротчайший путь коня на шахматной доске из точки А в точку В (это практический раздел), ну и в теоретическом разделе рассказать какие темы затронулись, какие функции, рекурсии, описание ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа с шифрованием и встроенным архиватором

    Разработка хранилища информации, которое обеспечит конфиденциальное хранение данных пользователя (например на USB носителе), используя шифрование. По сути хранилище представляет собой архив (например zip), который при сохранении на диск должен зашифровываться. Аналогично при открытии ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа обработки текстовых док-ов через БД

    Программа должна открывать текстовые файлы в форматах .txt, .rtf, .doc, .docx. Также, программа работает с БД MS Access (возможно, MySQL), создавая в ней таблицы данных, определяемые пользователем. При открытии текстового файла можно указать, использовать ...

    MySQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Собрать OpenSourse исходник Tessnet2

    $15

    Для изучения в процессе отладки c++ кода Tesseract требуется собрать см. заголовок "Tessnet2 source code and recompiling" по ссылке http://www.pixel-technology.com/freeware/tessnet2/ . Солюшен должен быть выполнен под VS 2008 Prof. Очевидно, что в солюшене должны присутствовать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать простейший макрос на VBA для Solidworks

    $10

    Необходимо Доработать макрос на VBA для Solidworks значения в инпут боксах должны меняться местами например значения длины встает на место значения высоты и обратно, то есть они должны меняться между собой при ...

    SolidWorksVBA
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание привязки к железу для текстов. документа

    На входе в программу будет подаваться: Текстовый документ .doc, .pdf, .rtf или любой другой поддерживающий оформление и вставку картинок. На выходе из программы должен получиться: Защищенный .exe файл, который отображает ...

    Java
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна программа для ВКонтакте, работа с группами

    $400

    Нужна программа для ВКонтакте, сочетающий в себе несколько функций. Основные задачи: - назначение администратором по списку участников с помощью аккаунта-создателя - публикация сообщений в группы из других групп (заданное количество) ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • С# .net4 – переключение региона в YandexMarket

    $15

    Нужно сделать функцию, которая переключает регион на заданный с помощью HttpWebRequest. На выходе функция должна отдавать результирующие Cookie (формат обсудим). Таким образом при последующих загрузках страниц маркета (с этими Cookie) регион должен быть новый (заданный ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист С++ со знанием QT

    Задача: необходимо сделать возможность устанавливать вручную кодировку для страницы в QWebView. Т.е. чтобы пользователь программы мог вручную (например, из выпадающего меню) задать кодировку и страница бы загрузилась в этой кодировке. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад