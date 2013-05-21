Программа под WindowsXP: авторизация на сайте

Приветствую Вас, уважаемые коллеги,

требуется программа под WindowsXP, написанная предположительно с использованием следующего инструментария:

- Delphi, библиотека Synapse для работы с запросами GET, POST

- плагин к FireFox Live Headers

Как это делается примерно описано здесь

http://www.webdelphi.ru/2009/12/avtorizaciya-na-sajte-posting-novostej-bloga/

http://www.codenet.ru/webmast/php/HTTP-POST.php

Результатом работы должна стать программа с исходниками.

Описываю очень конкретно и подробно, на деле все не так уж и сложно. Сделал бы сам, но времени нет, к тому же почему-бы не позволить желающему заработать и получить определенный ценный интересный опыт.

Программа должна либо:

а)быть все время запущена на компе и выполнять действия (описанные далее по тексту) по расписанию, которое указано в текстовом файле .csv (желательный вариант)

либо

б)запускаться из командной строки через планировщик задач Windows с параметрами (упрощенный нежелательный вариант, т.к мне придется настраивать планировщик задач).

Что программа должна делать:

1) запустить программу VPN-анонимайзер (предоставляется мной; меняет ip-адрес компа; запускается с параметрами из командной строки)

2) проверить, что ip-адрес изменился на нужный (либо с помощью http://internet.yandex.ru либо любым другим способом)

3) авторизоваться на сайте (конкретном, строго определенном, заранее известном), предположительно получив куку; логин, пароль - в том же текстовом файле .csv (структура файла приведена ниже)

4) проверить, что получен положительный ответ от сервера, т.е. авторизация удалась

5) зайти в личный кабинет, перейти по определенной ссылке (т.е. выполнить определенный http запрос)

6) проверить, что получен положительный ответ от сервера, т.е. этот запрос выполнен

7) осуществить выход из личного кабинета (деавторизоваться, чтобы в следующий раз можно было заходить под другим логином)

8) убить процесс VPN-анонимайзера

через час

9) перейти по ссылке на другом (строго определенном конкретном сайте) (запустить php-скрипт (т.е. выполнить http-запрос))

Формат текстового файла .csv с расписанием

- дата, время

- параметры, с которыми нужно запустить vpn анонимайзер

- ip для проверки

- логин

- пароль

- url http-запроса

- url http-запроса, который нужно запустить через полчаса

Все действия программы должны записываться в текстовый файл (лог).

Сроки не горят, но нужно указать ориентировочные.

Нужно указать ваше предложение по цене работы.

Заявки формата "обращайтесь, договоримся" без указания сроков и цены не рассматриваются.

Общение в процессе работы через

[email protected]

+7(926)847-03-93

можно по skype (по предварительной договоренности через личку, в skype постоянно не сижу)

либо я перезвоню Вам на городской телефон