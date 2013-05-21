нужно написать программу на С++ которая находит кротчайший путь коня на шахматной доске из точки А в точку В (это практический раздел), ну и в теоретическом разделе рассказать какие темы затронулись, какие функции, рекурсии, описание ...
Программа под WindowsXP: авторизация на сайте
Приветствую Вас, уважаемые коллеги,
требуется программа под WindowsXP, написанная предположительно с использованием следующего инструментария:
- Delphi, библиотека Synapse для работы с запросами GET, POST
- плагин к FireFox Live Headers
Как это делается примерно описано здесь
http://www.webdelphi.ru/2009/12/avtorizaciya-na-sajte-posting-novostej-bloga/
http://www.codenet.ru/webmast/php/HTTP-POST.php
Результатом работы должна стать программа с исходниками.
Описываю очень конкретно и подробно, на деле все не так уж и сложно. Сделал бы сам, но времени нет, к тому же почему-бы не позволить желающему заработать и получить определенный ценный интересный опыт.
Программа должна либо:
а)быть все время запущена на компе и выполнять действия (описанные далее по тексту) по расписанию, которое указано в текстовом файле .csv (желательный вариант)
либо
б)запускаться из командной строки через планировщик задач Windows с параметрами (упрощенный нежелательный вариант, т.к мне придется настраивать планировщик задач).
Что программа должна делать:
1) запустить программу VPN-анонимайзер (предоставляется мной; меняет ip-адрес компа; запускается с параметрами из командной строки)
2) проверить, что ip-адрес изменился на нужный (либо с помощью http://internet.yandex.ru либо любым другим способом)
3) авторизоваться на сайте (конкретном, строго определенном, заранее известном), предположительно получив куку; логин, пароль - в том же текстовом файле .csv (структура файла приведена ниже)
4) проверить, что получен положительный ответ от сервера, т.е. авторизация удалась
5) зайти в личный кабинет, перейти по определенной ссылке (т.е. выполнить определенный http запрос)
6) проверить, что получен положительный ответ от сервера, т.е. этот запрос выполнен
7) осуществить выход из личного кабинета (деавторизоваться, чтобы в следующий раз можно было заходить под другим логином)
8) убить процесс VPN-анонимайзера
через час
9) перейти по ссылке на другом (строго определенном конкретном сайте) (запустить php-скрипт (т.е. выполнить http-запрос))
Формат текстового файла .csv с расписанием
- дата, время
- параметры, с которыми нужно запустить vpn анонимайзер
- ip для проверки
- логин
- пароль
- url http-запроса
- url http-запроса, который нужно запустить через полчаса
Все действия программы должны записываться в текстовый файл (лог).
Сроки не горят, но нужно указать ориентировочные.
Нужно указать ваше предложение по цене работы.
Заявки формата "обращайтесь, договоримся" без указания сроков и цены не рассматриваются.
Общение в процессе работы через
+7(926)847-03-93
можно по skype (по предварительной договоренности через личку, в skype постоянно не сижу)
либо я перезвоню Вам на городской телефон
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад
Разработка хранилища информации, которое обеспечит конфиденциальное хранение данных пользователя (например на USB носителе), используя шифрование. По сути хранилище представляет собой архив (например zip), который при сохранении на диск должен зашифровываться. Аналогично при открытии ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Программа должна открывать текстовые файлы в форматах .txt, .rtf, .doc, .docx. Также, программа работает с БД MS Access (возможно, MySQL), создавая в ней таблицы данных, определяемые пользователем. При открытии текстового файла можно указать, использовать ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $15
Для изучения в процессе отладки c++ кода Tesseract требуется собрать см. заголовок "Tessnet2 source code and recompiling" по ссылке http://www.pixel-technology.com/freeware/tessnet2/ . Солюшен должен быть выполнен под VS 2008 Prof. Очевидно, что в солюшене должны присутствовать ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Необходимо Доработать макрос на VBA для Solidworks значения в инпут боксах должны меняться местами например значения длины встает на место значения высоты и обратно, то есть они должны меняться между собой при ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
На входе в программу будет подаваться: Текстовый документ .doc, .pdf, .rtf или любой другой поддерживающий оформление и вставку картинок. На выходе из программы должен получиться: Защищенный .exe файл, который отображает ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть готовый собранный нами скринсейвер необходимо: - сменить некоторые элементы (появляющиеся лого) - сделать валидным для windows 7 скринсейвер во вложенииЗакрыт12 лет назад
- $400
Нужна программа для ВКонтакте, сочетающий в себе несколько функций. Основные задачи: - назначение администратором по списку участников с помощью аккаунта-создателя - публикация сообщений в группы из других групп (заданное количество) ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Нужно сделать функцию, которая переключает регион на заданный с помощью HttpWebRequest. На выходе функция должна отдавать результирующие Cookie (формат обсудим). Таким образом при последующих загрузках страниц маркета (с этими Cookie) регион должен быть новый (заданный ...Закрыт12 лет назад
Задача: необходимо сделать возможность устанавливать вручную кодировку для страницы в QWebView. Т.е. чтобы пользователь программы мог вручную (например, из выпадающего меню) задать кодировку и страница бы загрузилась в этой кодировке. Возможно долгосрочное сотрудничество.Закрыт12 лет назад