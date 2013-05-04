Написать программу, сравнивающую файлы.

На входе папка с файлами в формате "ddmmyy.xls". Необходимо из этой папки выбрать два файла - самый свежий (A) и тот, что перед ним (B), определяя дату по имени файла, а не по дате его создания. Формат файлов A, B – xls (Excel 2003). Файлы имеют одинаковую структуру - 1 лист (может называться по-разному), на котором таблица из 12-15 столбцов. Первая строка - шапка таблицы.

Результатом работы программы должен быть файл C в формате xls/xlsx (Microsoft Excel 2003-2007) содержащий шапку + только те строки, которые отличаются в файлах A и B + строки, которые есть в A, но отсутствуют в B. Так же в файле C отличающиеся ячейки/строки должны быть выделены цветом.

Пример файлов A, B и результат обработки (файл C) прикреплены.

Нужны будут исходники.