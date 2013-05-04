программа должна делать рандомную, блочную или последовательную выборку строк в указанном в % количестве из указанного текстового файла и дописывать выбранные строки в результирующий файл. Программа не имеет графического интерфейса и работает только из командной ...
Написать программу, сравнивающую файлы.
На входе папка с файлами в формате "ddmmyy.xls". Необходимо из этой папки выбрать два файла - самый свежий (A) и тот, что перед ним (B), определяя дату по имени файла, а не по дате его создания. Формат файлов A, B – xls (Excel 2003). Файлы имеют одинаковую структуру - 1 лист (может называться по-разному), на котором таблица из 12-15 столбцов. Первая строка - шапка таблицы.
Результатом работы программы должен быть файл C в формате xls/xlsx (Microsoft Excel 2003-2007) содержащий шапку + только те строки, которые отличаются в файлах A и B + строки, которые есть в A, но отсутствуют в B. Так же в файле C отличающиеся ячейки/строки должны быть выделены цветом.
Пример файлов A, B и результат обработки (файл C) прикреплены.
Нужны будут исходники.
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