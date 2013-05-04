Написать программу, сравнивающую файлы.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен9 заявок205 просмотров

На входе папка с файлами в формате "ddmmyy.xls". Необходимо из этой папки выбрать два файла - самый свежий (A) и тот, что перед ним (B), определяя дату по имени файла, а не по дате его создания. Формат файлов A, B – xls (Excel 2003). Файлы имеют одинаковую структуру - 1 лист (может называться по-разному), на котором таблица из 12-15 столбцов. Первая строка - шапка таблицы.

Результатом работы программы должен быть файл C в формате xls/xlsx (Microsoft Excel 2003-2007) содержащий шапку + только те строки, которые отличаются в файлах A и B + строки, которые есть в A, но отсутствуют в B. Так же в файле C отличающиеся ячейки/строки должны быть выделены цветом.

Пример файлов A, B и результат обработки (файл C) прикреплены.

Нужны будут исходники.

12 лет назад
Evgen123
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$25
3 дня
Юрий отлично справился с работой. Рекомендую!
Заказчик очень доступно и кратко объяснил всё необходимое тз. Ничего лишнего. На все дополнительные вопросы ответил. При выполненном тз не стал просить к программе добавить ещё чего-нибудь. Конкретно и по делу. Уважаю таких.

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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