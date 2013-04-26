Необходимо написать программу для микроконтроллера PIC18F452 для работы с АЦП AD7190
Разработка Facebook Bot - C#
Необходимо разработать Faсebook bot на С#
Мультизадачность, поддержка PROXY
Интерфейс английский
Необходимо написать бота для Фейсбук
с Возможностью регистрации аккаунтов
Загрузкой фотографий
Возможностью ставить лайки, комментировать,
Отправка сообщений на стену рандомным пользователям сети фейсбук
С сохранением в память id для избежания повторной отправки
Работа с несколькими аккаунтами одновременно
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