Сопряжение АЦП AD7190 с микроконтроллером PIC18

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Закрыт1 заявка327 просмотров

Необходимо написать программу для микроконтроллера PIC18F452 для работы с АЦП AD7190

12 лет назад
nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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