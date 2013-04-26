Есть проект рабочий (ведение локальной БД и ее синхронизация с уделенной БД Mysql , формирование pdf из нескольких озп), но его нужно доделать, Бюджет видится в 50 уе. ТЗ по запросу.
Сопряжение АЦП AD7190 с микроконтроллером PIC18
Необходимо написать программу для микроконтроллера PIC18F452 для работы с АЦП AD7190
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