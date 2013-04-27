Программа, выбирающая строки из тхт файлов

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Закрыт4 заявки156 просмотров

программа должна делать рандомную, блочную или последовательную выборку строк в указанном в % количестве из указанного текстового файла и дописывать выбранные строки в результирующий файл. Программа не имеет графического интерфейса и работает только из командной строки.

Подробное ТЗ в приложении.

12 лет назад
carmen9sch
28 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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