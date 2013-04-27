Имеется сервер с установленным CentOS 6.3 + LNMP. Имеется некоторое количество GPS трекеров GALILEOSKY GPS Lite v1.8.5, которые передают на сервер данные. Требуется создать приложение на C#, которое будет работать на сервере и ...
Программа для тестирования сотрудников
Приветствую!
Необходимо разработать программу для проведения тестов/опросов.
Требования:
- Административный интерфейс закрывается паролем для доступа к настройкам.
- Конфигуратор тестов, с возможностью добавлять/редактировать/удалять тесты.
- Количество вариантов ответа - не ограничено.
- Возможность выбора более одного варианта ответа.
- Вопросы могут быть как тестовые, так и с графическими изображениям.
- После регистрации на тест, происходит случайный выбор теста для экзаменуемого.
- После прохождения теста выводится уведомление о результатах тестирования.
Практически идеал того, что нужно: http://www.giasoft.ru/Portfolio/View.aspx?portfolioid=4
Эта программа не дорабатывается и нужен практически такой же аналог.
Реализация C# .NET 3.5-4, хранение данных в XML.
Только под MS Windows XP-8.
Заявки фрилансеров
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