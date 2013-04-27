Программа для тестирования сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок180 просмотров

Приветствую!

Необходимо разработать программу для проведения тестов/опросов.

Требования:

- Административный интерфейс закрывается паролем для доступа к настройкам.

- Конфигуратор тестов, с возможностью добавлять/редактировать/удалять тесты.

- Количество вариантов ответа - не ограничено.

- Возможность выбора более одного варианта ответа.

- Вопросы могут быть как тестовые, так и с графическими изображениям.

- После регистрации на тест, происходит случайный выбор теста для экзаменуемого.

- После прохождения теста выводится уведомление о результатах тестирования.

Практически идеал того, что нужно: http://www.giasoft.ru/Portfolio/View.aspx?portfolioid=4

Эта программа не дорабатывается и нужен практически такой же аналог.

Реализация C# .NET 3.5-4, хранение данных в XML.

Только под MS Windows XP-8.

12 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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