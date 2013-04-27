Небольшой проект на C#, Winforms

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок219 просмотров

Предлагаем небольшое задание по разработке простого пользовательского интерфейса с помощью C# + WinForms.

Для опытного программиста работа приблизительно на 4 часа.

Работу необходимо выполнить быстро.

Пожалуйста, укажите ваши расценки за час работы.

По результатом работы возможно постоянное сотрудничество.

Мы также работаем в области распознавания образов и обработки видео/изображений с C/C++, OpenCV, Linux/Windows.

LinuxOpenCV
12 лет назад
nordbad
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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