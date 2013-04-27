Написать скрипт Merchant WebMoney

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Закрытнет заявок103 просмотра

Нужно написать скрипт Merchant WebMoney, чтобы можно было вносить произвольную сумму денег+оставить примечание к платежу.

Подробнее расписал в приложенном файле.

12 лет назад
Max1212
Вадим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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