Max1212

Вадим Max1212

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать сайт

    Нужно сделать ПРИМЕРНЫЙ аналог author24.ru или vsesdal.com Плиз, изучите принцип работы данных сайтов! Привязки платежной системы пока не предвидится. Предпочтение отдам ИНДИВИДУАЛЬНЫМ сайтостроителям с перспективой на дальнейшее ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт

    Ребяты, нужен сайт. По аналогии с author24.ru и studwork.org Пока мой сайт на юкозе, но вдруг навернется там что то, и все мои усилия пойдут коту под хвост:) Наворотов ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    $250

    Требуются контент-менеджер для наполнения образовательного сайта контрольными, курсовыми работами, отчетами по практике и т.п. Оригинальность материала не важна. Главное-аккуратность наполнения и объемы. Знание сайтов на ucoz обязательно!

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание отзывов к товарам

    $50

    Задание: Требуются копирайтеры с хорошей фантазией для написания отзывов к разным группам товаров. Суть работы -отзыв должен быть РЕАЛИСТИЧНЫМ, т.е. не просто пересказ технических характеристик или нон-стоп эмоции, а ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать скрипт Merchant WebMoney

    Нужно написать скрипт Merchant WebMoney, чтобы можно было вносить произвольную сумму денег+оставить примечание к платежу. Подробнее расписал в приложенном файле.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад