Нужно сделать ПРИМЕРНЫЙ аналог author24.ru или vsesdal.com Плиз, изучите принцип работы данных сайтов! Привязки платежной системы пока не предвидится. Предпочтение отдам ИНДИВИДУАЛЬНЫМ сайтостроителям с перспективой на дальнейшее ...
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Ребяты, нужен сайт. По аналогии с author24.ru и studwork.org Пока мой сайт на юкозе, но вдруг навернется там что то, и все мои усилия пойдут коту под хвост:) Наворотов ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуются контент-менеджер для наполнения образовательного сайта контрольными, курсовыми работами, отчетами по практике и т.п. Оригинальность материала не важна. Главное-аккуратность наполнения и объемы. Знание сайтов на ucoz обязательно!Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Задание: Требуются копирайтеры с хорошей фантазией для написания отзывов к разным группам товаров. Суть работы -отзыв должен быть РЕАЛИСТИЧНЫМ, т.е. не просто пересказ технических характеристик или нон-стоп эмоции, а ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать скрипт Merchant WebMoney, чтобы можно было вносить произвольную сумму денег+оставить примечание к платежу. Подробнее расписал в приложенном файле.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по эконометрике. Чем быстрее-тем лучше. Оплата по факту. Писать в аську 567324170.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад