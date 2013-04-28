Программа-публикатор сообщений Вконтакте

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка159 просмотров

Необходимо реализовать программу-постер комментариев к заданным записям на стене группы.

На вход задается:

- список аккаунтов, от лица которых публиковать сообщения

- список ссылок, куда публиковать сообщения

- строка antigate

- список сообщений для публикации

Рассылка должна вестись в несколько потоков (количество потоков задается через интерфейс), с использованием прокси-листа (опционально, по удаленной ссылке или подключаемо из текстового файла). Дополнительной опцией должна быть возможность прикреплять к комментарию аудио, видео или фото. Каким образом - объясню в переписке. Так же необходимо реализовать логгирование и привязку к жесткому диску (для пресечения распространения программы).

Сроки, желательно, до 10.05. Бюджет: 6000 рублей.

12 лет назад
fm-club
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Серверное приложение на C#

    Имеется сервер с установленным CentOS 6.3 + LNMP. Имеется некоторое количество GPS трекеров GALILEOSKY GPS Lite v1.8.5, которые передают на сервер данные. Требуется создать приложение на C#, которое будет работать на сервере и ...

    CentOSMySQL
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер

    Парсер на AUTO.ru AVITO.ru Необходимо парсить номер телефона по условиям поиска (по дате .по регионам, по маркам авто, по категориям товаров, по году, цене, пробегу);

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка небольшого прикладного ПО

    Доброго времени суток. Необходимо разработать приложение для дипломного проекта согласно ТЗ. Язык любой. СУБД - SQL Server или ей подобные. Указывайте сроки и стоимость, с грамотным и ответственным исполнителем есть возможность ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа для тестирования сотрудников

    Приветствую! Необходимо разработать программу для проведения тестов/опросов. Требования: - Административный интерфейс закрывается паролем для доступа к настройкам. - Конфигуратор тестов, с возможностью добавлять/редактировать/удалять тесты. - Количество вариантов ответа ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать скрипт Merchant WebMoney

    Нужно написать скрипт Merchant WebMoney, чтобы можно было вносить произвольную сумму денег+оставить примечание к платежу. Подробнее расписал в приложенном файле.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшой проект на C#, Winforms

    Предлагаем небольшое задание по разработке простого пользовательского интерфейса с помощью C# + WinForms. Для опытного программиста работа приблизительно на 4 часа. Работу необходимо выполнить быстро. Пожалуйста, укажите ваши расценки за час работы. ...

    LinuxOpenCV
    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать учебную программу на С++, срочно

    Необходимо реализовать программу на С++. Основная задача - видоизменять числовую матрицу (по умолчанию 2х2) по заданному количеству строк и столбцов. Вводить значения в матрицу, искать минимальное значение, подставлять нули вместо минимального значения и минимальное значение ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад