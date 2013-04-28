Программа-публикатор сообщений Вконтакте

Необходимо реализовать программу-постер комментариев к заданным записям на стене группы.

На вход задается:

- список аккаунтов, от лица которых публиковать сообщения

- список ссылок, куда публиковать сообщения

- строка antigate

- список сообщений для публикации

Рассылка должна вестись в несколько потоков (количество потоков задается через интерфейс), с использованием прокси-листа (опционально, по удаленной ссылке или подключаемо из текстового файла). Дополнительной опцией должна быть возможность прикреплять к комментарию аудио, видео или фото. Каким образом - объясню в переписке. Так же необходимо реализовать логгирование и привязку к жесткому диску (для пресечения распространения программы).

Сроки, желательно, до 10.05. Бюджет: 6000 рублей.