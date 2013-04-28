Имеется сервер с установленным CentOS 6.3 + LNMP. Имеется некоторое количество GPS трекеров GALILEOSKY GPS Lite v1.8.5, которые передают на сервер данные. Требуется создать приложение на C#, которое будет работать на сервере и ...
Программа-публикатор сообщений Вконтакте
Необходимо реализовать программу-постер комментариев к заданным записям на стене группы.
На вход задается:
- список аккаунтов, от лица которых публиковать сообщения
- список ссылок, куда публиковать сообщения
- строка antigate
- список сообщений для публикации
Рассылка должна вестись в несколько потоков (количество потоков задается через интерфейс), с использованием прокси-листа (опционально, по удаленной ссылке или подключаемо из текстового файла). Дополнительной опцией должна быть возможность прикреплять к комментарию аудио, видео или фото. Каким образом - объясню в переписке. Так же необходимо реализовать логгирование и привязку к жесткому диску (для пресечения распространения программы).
Сроки, желательно, до 10.05. Бюджет: 6000 рублей.
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