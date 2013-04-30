Ищу специалиста для написания плагинов IE,FF,CHROME. толко опытный специалист, имеющий болшой опыт в написании данных продуктов. Оставляйте номер icq мне в личку и по возможности описание или примеры проделанных работ по данному направлению.
Создание рекурсии в скрипте для Photoshop
Есть скрипт — обрабатывает слои в Photoshop.
Пробегается по каждому и собирает необходимые данные (ширину, высоту, положение).
На выходе имеем файл любого вида и формата — в нашем случае PLIST
Есть необходимость делать вложение словарей.
Решение видится такое — обрабатывать группы а вложенные слои загонять в нужное место в данные группы.
Пример извлечения метаданных группы можно посмотреть(не совсем то — но скрипт бежит только по группах)
Задача: рекурсивно бежать по документу Adobe и извлекать данные.
Также хотелось бы положение внутренних лееров видеть относительно отцовского элемента (группы)
Скриншоты как должно получится и пример скрипта в аттачменте.
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