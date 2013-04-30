Создание рекурсии в скрипте для Photoshop

Есть скрипт — обрабатывает слои в Photoshop.

Пробегается по каждому и собирает необходимые данные (ширину, высоту, положение).

На выходе имеем файл любого вида и формата — в нашем случае PLIST

Есть необходимость делать вложение словарей.

Решение видится такое — обрабатывать группы а вложенные слои загонять в нужное место в данные группы.

Пример извлечения метаданных группы можно посмотреть(не совсем то — но скрипт бежит только по группах)

Задача: рекурсивно бежать по документу Adobe и извлекать данные.

Также хотелось бы положение внутренних лееров видеть относительно отцовского элемента (группы)

Скриншоты как должно получится и пример скрипта в аттачменте.